POL-GI: + Unfallbeteiligter erliegt seinen schweren Verletzungen + Einbruch scheitert + Opelteile abgebaut + Wichtiger Zeuge nach Handydiebstahl gesucht + Graffiti gesprüht + Unfallflucht + Polizeikontrollen

Gießen (ots)

Heuchelheim: Unfallbeteiligter erliegt seinen schweren Verletzungen -

Am 27.03.2023 berichteten wir mit einer Pressemeldung unter dem Titel "Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt" über einen Verkehrsunfall am 23.03.2023 an der Einmündung der Paul-Zipp-Straße zur Heichelheimer Straße. Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5473469

Der 74-jährige Motorradfahrer ist zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben

Gießen: Tür hält Stand -

Beim Versuch in ein Reisebüro in der Katharinengasse einzubrechen, hielt die Tür Aufbruchversuchen stand. Zwischen 18.30 Uhr am Montag und 10.00 Uhr am Dienstag hebelten die Täter an der Eingangstür, schafften es aber nicht sie aufzuhebeln. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Sensor von PKW entwendet -

Auf einem Hinterhof im Wiesecker Weg hatten es Diebe auf den Frontsensor eines Opel abgesehen. Die Unbekannten montierten das Fahrzeugteil des grauen Grandland zwischen 17.00 Uhr am Sonntag und 10.00 Uhr am Montag ab. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Handy aus Rucksack gestohlen - Wer hat den Diebstahl beobachtet? -

Nachdem ein Unbekannter in einem Linienbus aus dem Rucksack einer Frau stahl, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 20-Jährige befand sich gegen 09.11 Uhr in der Linie 1 am Berliner Platz. Noch kurz bevor der Bus in Richtung Rödgen losfuhr, schlug der Dieb zu und flüchtete aus dem Bus. Ein unbekannter Zeuge sprach die Besitzerin an und machte sie auf den Diebstahl aufmerksam. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Heuchelheim an der Lahn: Graffiti an Schulgebäude geschmiert -

Unbekannte beschmierten in der Bahnstraße die Fassade einer Schule mit Graffiti. Die Schmierfinken hinterließen hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen, die dort zwischen 15.30 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Opel touchiert -

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Eichengärtenallee den Spiegel eines geparkten Opel und fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der graue Corsa stand dort zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 06.00 Uhr am Montag. Hinweise zum Verursacher des etwa 300 teuren Sachschadens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zweirad- und Personenkontrollen im Stadtgebiet -

Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" führten Beamte der Polizei Gießen am Dienstagnachmittag Zweirad- und Personenkontrollen in der Bahnhofstraße, am Marktplatz, im Seltersweg und am Schwanenteich durch. Dabei überprüften sie 18 Personen, zehn E-Scooter-Fahrer und zwei Radfahrer. Über die Hälfte der Scooter-Fahrer hatten keinen Versicherungsschutz, so dass die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiten mussten. Ein Scooter-Fahrer war auf einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs. Da dieses Fahrzeug mehr als 25 km/h fuhr und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist (Klasse B), leiten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.

