Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Feuerwehrauto in Burgsolms gestohlen und in Gießen wieder aufgefunden

Gießen (ots)

--

Solms-Burgsolms und Gießen: Im Laufe des gestrigen Nachmittags stahlen Unbekannte ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Solms. Heute Nachmittag tauchte der Mannschaftswagen in Gießen wieder auf.

Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr entdeckten Angehörige der Feuerwehr, dass ihr 9-Sitzer-Mannschaftswagen im Gerätehaus in der Bahnhofsallee fehlte. Gestern Nachmittag, gegen 15.00 Uhr stand das Fahrzeug noch im Gerätehaus. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, wonach das Fahrzeug gestern Abend, gegen 19.00 Uhr, im Ortsteil Oberbiel gesehen wurde. Letztlich meldete sich heute, gegen 12.30 Uhr ein Zeuge, der das Feuerwehrauto in der Straße "An der Automeile" in Gießen entdeckt hatte.

Die genauen Umstände der Tat, insbesondere wann und wie die Täter sich Zutritt zum Gerätehaus verschafft hatten, sind momentan nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wo ist der 9-Sitzer-Mannschaftswagen der Feuerwehr im Zeitraum von gestern Nachmittag, gegen 15.00 Uhr bis heute Nachmittag, gegen 12.30 Uhr aufgefallen? - Wer hat zwischen 15.00 Uhr gestern und 09.00 Uhr heute Morgen Personen an dem Feuerwehr-Gerätehaus in der Bahnhofsallee in Burgsolms beobachtet? - Wer hat beobachtet, wie der Feuerwehr-Mannschaftswagen in Gießen in der Straße "An der Automeile" abgestellt wurde? Hinweise an die Polizei in Wetzlar, unter der Telefonnummer 06441/9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell