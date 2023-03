Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild - Versuchter Raub (Bezug zur Pressemeldung vom 21.02.2023; 12.43)

Gießen (ots)

Gießen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5446337

Die Kriminalpolizei Gießen bittet nach einem versuchten Raub Mitte Februar um Mithilfe. Am 18. Februar versuchte ein Unbekannter im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Troppauerstraße die Handtasche einer 55-Jährigen zu entreißen. Die Frau setzte sich zur Wehr, erlitt in der Folge mehrere Schläge und schaffte es dennoch, den Täter aus dem Haus zu sperren. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung und wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 170cm bis 175cm groß, schlank, Unterlippenbart, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, wobei er die Kapuze auf dem Kopf trug, schwarzer Jogginghose, weiße Sneaker.

Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden. Das Phantombild kann auf der Internetseite der hessischen Polizei abgerufen werden: https://bit.ly/3lGZf2R

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell