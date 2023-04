POL-GI: Mit Messer angegriffen - Tatverdächtiger festgenommen + Erst angesprochen, dann Handtasche entrissen + Jäger mit Gewehr bedroht +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 03.04.2023:

Gießen: Mit Messer angegriffen - Tatverdächtiger festgenommen

Am Samstagnachmittag ist glücklicherweise ein Messerangriff eines 52-jährigen aus Gießen im Selterweg missglückt. Ein 26-Jähriger war mit seiner 25-jährigen Begleitung in der Innenstadt von Gießen unterwegs, als der 52-Jährige das Duo auf Englisch ansprach. Nachdem die Beiden weitergehen wollten, zog der in Gießen lebende Mann ein Klappmesser und stach in Richtung des 26-Jährigen. Der junge Mann konnte reflexartig zurückspringen, so dass er keinerlei Verletzungen erlitt. Zusammen mit seiner Begleitung flüchtete er und informierte währenddessen die Polizei. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife den mutmaßlichen Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Eine Staatsanwältin des Amtsgerichtes Gießen ordnete eine Blutentnahme bei dem amerikanischen Staatsangehörigen an. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter, wurde der 52-Jährige wegen fehlender Haftgründe entlassen.

Lollar: "Hitlergruß" gezeigt

Nachdem die Polizei Sonntagfrüh gegen 04.00 Uhr in der Gießener Straße einem 41-jährigen Mann im Rahmen eines Einsatzes einen Platzverweis erteilt hatte, zeigte er den Ordnungshütern einen "Hitlergruß". Die Polizisten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Erst angesprochen, dann Handtasche entrissen

In der Rodheimer Straße hatte es ein Räuber auf die Tasche einer 51-jährigen Frau abgesehen. Nachdem der Unbekannte die 51-Jährige angesprochen hatte, riss er ihr die Handtasche von der Schulter. Der Versuch, ihr zudem das Handy wegzunehmen, misslang. Als ein Zeuge sich in den Vorfall einmischte, flüchtete der Räuber mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 30 und 35 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und hat dunkelblonde Haare bzw. eine "Vokuhila" Frisur. Er trug eine grüne Jacke, eine blaue Jeans und eine orangefarbene Kapuze. Sein Fahrrad war tarnfarben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0641/7006-0 zu melden.

Grünberg: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Straße "Schelkenwiese" brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher verschafften sich am Sonntag zwischen 10.00 und 13.15 Uhr Zugang über die Haustür. Aus einer Geldbörse entwendete sie Bargeld. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Jäger mit Gewehr bedroht

Nach einem Vorfall im Schiffenberger Wald, sucht die Polizei nach Zeugen. Als am Sonntag gegen 19.15 Uhr ein Jäger auf einer Kanzel im Wald saß, fiel ihm durch seine Wärmebildkamera ein Mann mit Rucksack und einem längeren Stab auf. Dem Jäger kam dies verdächtig vor, so dass er in Richtung der Person ging. Plötzlich stand ihm der Unbekannte mit einem Gewehr in der Hand in 30 Meter Entfernung gegenüber und zielte augenscheinlich auf den Jäger. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam der Unbekannte nicht nach. Daraufhin gab der Jäger einen Warnschuss ab und der Unbekannte flüchtete. Zudem startete einen kurzen Moment später an dem Ende der Schneise, direkt an der Licher Straße, ein roter Kastenwagen und fuhr in Richtung Fernwald davon. Eine Rücksprache mit ebenfalls im Wald ansitzenden Jägern ergab, dass diese sich zu diesem Zeitpunkt nicht an dieser Schneise aufgehalten hatten. Die Polizei geht daher davon aus, dass ein Unbekannter vermutlich der Jagdwilderei nachgehen wollte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Mannes. An dem Einsatz waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Beschreibung des verdächtigen Mannes. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine olivfarbene Hose, eine Jacke, einen olivfarbenen Schlauchschal sowie eine braune Mütze. Sein Rucksack mit integriertem Gewehrfach ist tarnfarben. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Wer kann Hinweise auf den roten Kastenwagen geben?

Gießen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Etwa 3.500 Euro Sachschäden hinterließen Unbekannte an mehreren geparkten PKW in der Straße "Weißerde". Die Vandalen zerkratzten zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag und 17.30 Uhr am Donnerstag die Fahrzeuge auf der Beifahrerseite. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auseinandersetzung vor Lokal

Vor einem Lokal in der Ludwigstraße gerieten am Samstag gegen 03.00 Uhr zwei Männer in Streit. Als sich der Sicherheitsdienst einmischen wollte, schlug ein Unbekannter mit einer Flasche zu. Dabei erlitt ein Mitarbeiter eine Armverletzung. Der Sicherheitsdienst nahm dem Unbekannten die Falsche daraufhin weg. Anschließend flüchtet der Mann in Richtung Bahnhof. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht I

Bereits am Dienstag vor zwei Wochen (21.03.2023) ereignete sich in der Straße "Steinerne Brücke" eine Verkehrsunfallflucht. Ein 66-Jähriger war mit seinem Ford von der Alten-Busecker-Straße in Richtung Mühläckerring unterwegs. Als ein entgegenkommender Autofahrer ein geparktes Fahrzeug überholte, geriet dieser offenbar auf die Fahrbahn des Ford-Fahrers. Der 66-Jäährige wich aus und stieß mit einer Hausecke zusammen. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer, der in einem dunklen PKW unterwegs war. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht II

Trotz Schaden von 2.500 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Verkehrsunfall einfach weiter. Der Unbekannte stieß zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch und 07.00 Uhr am Donnerstag an der Einmündung Schwarzlachweg/Ederstraße gegen einen geparkten Peugeot. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Polo touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Reichenberger Straße einen geparkten Polo. Der schwarze Kleinwagen stand dort am Sonntag zwischen 13.00 und 17.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher des etwa 1.200 Euro teuren Sachschadens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

