POL-GI: Gießen: Klimaprotest beendet

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 31.3.2023 Klimakleber blockieren Gießener Innenstadt Gießen: Seit etwa 15.00 Uhr blockieren mehrere Personen den Verkehr in der Gießener Innenstadt. Aktuell ist die Kreuzung am Neustädter Tor (Bereich Westanlage / Nordanlage / Rodheimer Straße) komplett gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen haben sich mehrere Personen an die Fahrbahn geklebt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den ...

