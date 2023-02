Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und zwei schwer verletzten Personen auf der Demminer Straße in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

Am 31.01.2023, gegen 17:05 Uhr, kam es auf der Demminer Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 53-jähriger Deutscher mit seinem PKW Audi die linke Fahrspur der Demminer Straße stadtauswärts. Als dieser einen in gleicher Richtung fahrenden und schnell aufschließenden sowie auf Einsatzfahrt befindlichen Rettungswagen bemerkte, ordnete er sich mit seinem PKW äußerst rechts auf der Fahrbahn ein. Als der Rettungswagen den Audi passiert hatte, wechselte der 53-Jährige wieder auf den linken Fahrstreifen und fuhr dabei auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW Skoda auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf einen davor ebenfalls haltenden PKW Toyota geschoben. Dabei wurden der 36-jährige syrische Fahrzeugführer eines PKW Skoda sowie dessen 33-jähriger syrischer Beifahrer schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide mussten durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht werden. Die beiden 53-jährigen deutschen Insassen des PKW Toyota, eine Frau und ein Mann, sowie der 53-jährige Audi-Fahrer blieben unverletzt. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

