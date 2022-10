Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Krimineller bricht in Bars ein und verursacht hohen Sachschaden

Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Am vergangenen Sonntag (30.10.) brach ein bislang unbekannter Täter in zwei nebeneinanderliegende Bars in der Nibelungenstraße ein. Hierbei ging er gezielt Spielautomaten an und erbeutete eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Bei der Tatausführung verursachte der Einbrecher erhebliche Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro an Gebäude und Spielautomaten. Nach der Tat verließ er unerkannt den Tatort. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 42 in Lampertheim geführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206 9440 0 mit der Polizei in Lampertheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell