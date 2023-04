Polizei Düren

POL-DN: Senior bei Unfall schwer verletzt

Jülich (ots)

Ein 86 Jahre alter Senior aus Jülich wurde am Dienstagabend (25.04.2023) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der 86-Jährige war um 18:38 Uhr auf seinem Fahrrad auf der Linnicher Straße unterwegs. Diese querte er fahrenderweise, aus Richtung Berliner Straße kommend, in Fahrtrichtung Xantener Straße und nutzte hierfür die Fußgängerfurt. Eine 87-Jährige aus Jülich befuhr mit ihrem Pkw zur selben Zeit die Berliner Straße. Von dort bog die Jülicherin rechts auf die Linnicher Straße ab. In Höhe der Fußgängerfurt kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 86-Jährige stürzte und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell