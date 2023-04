Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Mehrparteienhauses in Arzheim

Landau-Arzheim (ots)

In der Nacht auf Montag, den 10.04.2023 gegen 01:30 Uhr, kam es in der Arzheimer Hauptstraße im Landauer Stadtteil Arzheim zu einem Wohnhausbrand. Ersten Ermittlungen zu Folge, dürfte das Feuer im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen sein. Es wird derzeit von einem Gebäudeschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Drei Hausbewohner im Alter von 32, 26 und 10 wurden bei dem Brand verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Kriminalinspektion Landau ermittelt aktuell in alle Richtungen, u.a. wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wurde in der Nähe des Wohnhaues ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Fahrzeug mit dem Brand in Zusammenhang steht.

Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sollten sich mit der Polizei Landau, unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail kilandau.k1@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell