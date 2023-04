Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt

Germersheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ca. 00:15 Uhr) lieferte sich ein bislang unbekannter Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Nachdem die Beamten ihn auf dem Parkplatz des Germersheimer Bahnhofs kontrollieren wollten, flüchtete der Autofahrer über die Anschlussstelle Germersheim Mitte auf die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Im Baustellenbereich gelang ihm dann die Flucht. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die durch den geflüchteten Fahrer gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

