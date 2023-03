Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit Schwertransportbegleitfahrzeug

Ratzeburg (ots)

02. März 2023 | Kreis Stormarn - 01.03.2023 - BAB1/ Reinfeld

Letzte Nacht (02.03.2023) kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Travebrücke zu einem Verkehrsunfall.

Ein angemeldeter Schwertransport befuhr gegen 23:30 Uhr mit seinen Begleitfahrzeugen die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Aufgrund des Gewichts war für den Transport eine Alleinfahrt in Schritttempo über die Travebrücke angeordnet. Damit diese Auflage eingehalten werden kann, sicherten zwei Begleitfahrzeuge (BF3) den Transport nach hinten ab. Hierzu fuhr ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen und ein BF3 kurz dahinter zwischen dem rechten und mittleren Fahrstreifen. Sie hatten Warnblinkleuchten, gelbe Rundumlichter und das Verkehrszeichen absolutes Überholverbot auf der elektronischen Verkehrszeichenanlage auf dem Dach eingeschaltet. Ein 57-jähriger Mann aus Ostholstein befuhr mit einem Mercedes GLE die BAB1 in Richtung Hamburg. Aus unbekannter Ursache erkannte der Fahrer die Situation nicht rechtzeitig und prallte in das Begleitfahrzeug auf dem linken Fahrstreifen. Der 57-jährige Mercedes Fahrer sowie der 48-jährige Fahrer des BF3 aus Sachsen-Anhalt wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 150.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg bis ungefähr 00:30 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell