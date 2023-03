Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Senior wurde Opfer eines dreisten Trickdiebstahls

Ratzeburg (ots)

01. März 2023 | Kreis Stormarn - 28.02.2023 - Reinbek

Gestern Nachmittag (28.02.2023) kam es in Reinbek, im Arthur-Goldschmidt-Weg, zu einem dreisten Trickdiebstahl bei einem Senior. Der 85-jährige Wohnungsinhaber wurde gegen 13.40 Uhr durch Klingeln an seiner Haustür durch eine ca. 35-40jährige Frau mit einem ca. 6 Jahre alten Kind zur Tür gelockt. Die Frau bat darum, dass das Kind die Toilette nutzen dürfte, da dieses dringend seine Notdurft verrichten müsse. Kaum in den Wohnräumen des Seniors täuschte die Unbekannte Übelkeit vor und bat um ein Glas Wasser. Der 85-Jährige ließ daraufhin Mutter und Kind kurz aus den Augen, um in seine Küche zu gehen, um das erbete Glas Wasser zu holen. Als er zurückkam, hatte die Frau und das Kind bereits die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Der Senior bemerkte dann sofort, dass seine Geldbörse entwendet wurde und wandte sich an die Polizei.

Die Frau konnte beschrieben werden als ca. 160 cm - 170 cm groß und schwarzhaarig. Getragen haben sie einen Pelzmantel. Zudem sprach die Frau fließend Deutsch.

Wer Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 bei der Kriminalpolizei in Reinbek zu melden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit. Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. Die bekannte Täter-Arbeitsweise lässt sich auf ein Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannten Personen in ihre eigene Wohnung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell