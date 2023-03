Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Handwerker erfolgreich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide-

Am Samstag, den 04.03.2023, lenkte ein vermeintlicher Handwerker in der Siebenbürger Straße ein Opfer ab, während ein Mittäter die Wohnung betrat. Die Täter erbeuteten Schmuck.

Gegen 11:00 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Als die Bielefelderin die Tür öffnete, gab der vor der Tür stehende Mann an, aufgrund von Problemen im Haus den Wasserdruck in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen.

Gemeinsam gingen der Täter und das Opfer in das Badezimmer. Dort ließ die Bielefelderin auf Anweisung des Mannes das Wasser im Waschbecken laufen, während der vermeintliche Handwerker die Zeit stoppte. Offensichtlich betrat währenddessen unbemerkt ein Mittäter die Wohnung und stahl Schmuck.

Nachdem der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin den Diebstahl.

Der Täter, der an der Tür klingelte, soll zwischen 50 Jahre und 55 Jahre alt sein, circa 175 cm groß, von untersetzter Figur sein und trug dunkle/ schwarze Haare. Er war mit Monteurkleidung bekleidet und sprach hochdeutsch.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell