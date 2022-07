POL-K: 220718-1-K Fahndung mit Fotos nach Tatverdächtigem einer gefährlichen Körperverletzung

Köln (ots) - Nach einem mutmaßlichen Alleinrennen mit anschließendem Verkehrsunfall sind in der Nacht zu Samstag (16. Juli) in Köln-Lövenich drei Insassen (m18, w20, w22) eines Alfa Romeo schwer verletzt in Krankenhäuser gekommen. Der mutmaßliche Fahrer des hochmotorisierten Wagens flüchtete noch vor ...

mehr