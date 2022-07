Polizei Köln

POL-K: 220717-4-K Mutmaßlicher Autoknacker dank aufmerksamer Zeugen festgenommen - U-Haft!

Köln (ots)

Mit Hilfe von drei aufmerksamen Zeugen (20, 22, 27) haben Polizisten in der Nacht zu Samstag (16. Juli) in der Neustadt-Nord einen mutmaßlichen Autoknacker (25) festgenommen. Zeugen hatten gegen 3 Uhr die eingeschlagene Seitenscheibe eines abgestellten Audi A3 auf der Gladbacher Straße bemerkt und den Verdächtigen entdeckt, der vermutlich während der Tatausführung in dem Wagen eingeschlafen war.

Einsatzkräfte führten den einschlägig vorbestraften Mann einer Haftrichterin vor, die ihn noch am Sonntagmorgen (17. Juli) in Untersuchungshaft schickte.

Zuletzt war der wohnungslose Mann, am 15. Juni (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5249453), polizeilich in Erscheinung getreten. (mw/al)

