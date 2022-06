Polizei Köln

POL-K: 220615-3-K Mutmaßlicher Autoknacker Dank Anwohner festgenommen

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners haben Polizisten im Agnesviertel in der Nacht zu Mittwoch (15. Juni) einen mutmaßlichen Autoknacker (24) vorläufig festgenommen. Gegen 02.30 Uhr hatte der Zeuge den Verdächtigen auf der Sudermannstraße auf- und ablaufen und neben einem geparkten Mercedes stehenbleiben sehen. Er hörte ein lautes Geräusch und sah kurz darauf, wie der Mann durch eine eingeschlagene Seitenscheibe griff, die Beifahrertür öffnete und sich in den Wagen setzte. Der Kölner wählte den Polizeinotruf 110. Ein Streifenteam traf den 24-Jährigen, der sich zunächst schlafend stellte, noch im Auto sitzend an. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte einen Nothammer. Der 24-Jährige Iraker, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

