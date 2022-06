Polizei Köln

POL-K: 220615-2-K/BAB Alkoholisiert und ohne Helm mit Kleinkraftrad auf der Autobahn unterwegs

Köln (ots)

Am Dienstagabend (14. Juni) hat ein alkoholisierter Kölner (33) auf der Bundesautobahn 57 in Höhe Bilderstöckchen mit seinem Kleinkraftrad beim Fahrstreifenwechsel ein parallel fahrendes Taxi eines 58-jährigen Düsseldorfers touchiert. Bei dem anschließenden Sturz gegen 18.30 Uhr zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen war der 33-Jährige, der keinen Helm trug und in Richtung Neuss unterwegs war, zuvor Schlangenlinien gefahren, hatte mehrfach die Fahrstreifen gewechselt und dabei sein Mobiltelefon bedient. Nach einem Atemalkoholtest von rund 1,8 Promille ordneten die Polizisten die Entnahme eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Piaggio-Fahrers. (cs/iv)

