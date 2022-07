Polizei Köln

POL-K: 220717-2-REK/BAB Falschfahrer verursacht Unfall auf A4

Köln (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer (39) ist am späten Freitagabend (15. Juli) entgegen der Fahrtrichtung auf der Bundesautobahn 4 gefahren und vor dem Autobahnkreuz Kerpen mit einem entgegenkommenden VW Passat (Fahrer: 35) zusammengestoßen. Der 35-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten gegen 23 Uhr mehrere Anrufer den Falschfahrer, nachdem er auf der Richtungsfahrbahn Aachen zwischen Merzenich und Kerpen in die entgegengesetzte Richtung gefahren war. Auf seiner Fahrt in Richtung Köln soll er dann eine Leitplanke touchiert haben, bevor er mit dem ausweichenden VW Passat zusammenstieß, der auf der linken Spur in Richtung Aachen fuhr.

Nach einem Alkoholtest von mehr als 1,8 Promille ließen Polizisten dem 39-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen. Den Führerschein des Bergheimers beschlagnahmten die Beamten. Eine Aussage des BMW-Fahrers liegt bislang nicht vor. Aktuell ist noch unklar, ob er falsch auf die Autobahn aufgefahren oder auf der Autobahn gewendet hat.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge war die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen gesperrt. Durch Trümmerteile auf der Fahrbahn wurde zudem der VW Golf eines 32-jährigen Aacheners beschädigt. (mw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell