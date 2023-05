POL-DN: Schwerverletzter bei Motorradunfall

Düren (ots) - Am 29.04.2023, um 18:07 Uhr, geriet ein 29-jähriger Marokkaner aus Nideggen mit 10-12 ihm unbekannten Personen in einem Lokal an der Josef-Schregel-Straße in einen Streit. Beim Verlassen des Lokals lauerten diese Personen dem 29 Jährigen auf und schlugen anschließenden, an einem Spielplatz an der Schulstraße, zeitgleich auf ihn ein. Der Nideggener erlitt Gesichtsverletzung und musste stationär in ...

