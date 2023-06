Polizei Dortmund

POL-DO: Mieter beobachtet Einbrecherinnen live über Videokamera und verständigt die Polizei - zwei Festnahmen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0557

Die in seiner Wohnung installierte Videotechnik informierte einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Ringhofenstraße in Aplerbeck am Dienstag (6.6.2023) über ungebetene Gäste - das Smartphone des 28-Jährigen übermittelte live die Arbeit von zwei Einbrecherinnen, die ihre Köpfe und Gesichter mit Tüchern und Masken bedeckten.

Der Dortmunder verständigte sofort den Polizei-Notruf 110, informierte über die Tat (die Frauen durchwühlten Schränke und Schubladen) und ermöglichte mit seinem schnellen Anruf die Festnahme der Einbrecherinnen. Ein Streifenteam der Polizei stoppte sie vor dem Wohnhaus. Sie führten typische Einbruchswerkzeuge und in der Wohnung gestohlenen Schmuck mit sich.

Laut einer Zeugenaussage hielt sich vor dem Haus eine weitere Frau auf, die "Schmiere gestanden" haben soll. Sie konnte entkommen, bevor die Polizei eintraf.

Die beiden 23-jährigen Tatverdächtigen wohnen in Herten und sind der Polizei wegen ähnlicher Taten bereits bekannt. Sie befinden sich im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt gegen die Frauen. Auch die Videoaufzeichnung von der Tat ist Bestandteil der Kriminalakte.

Das Streifenteam der Polizei gab dem Mieter sein Eigentum zurück.

Auf Einladung der Ruhr Nachrichten Dortmund informiert die Beratungsstelle der Kriminalpolizei am Dienstag (13.3.2023, 17:30 Uhr) über den Schutz vor Einbrechern. Anmeldungen über diesen Link: https://www.lm-events.de/index.php?page=event-code&code=themen3

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell