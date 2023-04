POL-PDWIL: randalierende Person im Dauner Krankenhaus beleidigt Mitarbeiter*innen

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 22.03.2023 bis 03.04.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Gemeindehaus von Gerolstein-Roth in die Straße "Am Wert" in Gerolstein. Hier beschädigten sie mittels Steinwurf zwei Fenster und entfernten sich im Anschluss. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

