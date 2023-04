POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Gemeindehaus

Gerolstein (ots) - Am 04.04.2023 gegen 15:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher die Straße "Am Auberg" in Gerolstein in Richtung der Sarresdorfer Straße. Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen. Es kam zu Beschädigungen an den Außenspiegeln. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ...

