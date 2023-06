Polizei Dortmund

POL-DO: Mädchen sexuell belästigt - Couragierte Bürger gehen dazwischen - Polizei sucht weitere Zeugen

Dortmund (ots)

Am Dienstag haben drei Jugendliche in der Stadtbahn zwei Mädchen sexuell belästigt. Zwei Männer gingen dazwischen und wurden mit Pfefferspray attackiert.

Nach ersten Zeugenaussagen belästigten vier Jugendliche gegen 20.15 Uhr in der Stadtbahn U 47 zwei Mädchen im Alter von 11 und 15 Jahren. Unter anderem forderten sie die Mädchen auf, sich oben rum zu entkleiden. Die Situation wurde glücklicherweise von zwei couragierten Männern im Alter von 38 und 40 Jahren beobachtet. Sie stellten sich schützend vor die Mädchen und sprachen die Jugendlichen auf ihr Verhalten an. Am Bushof Huckarde verließen alle Beteiligten die Bahn. Auf dem Gehsteig griff einer der Jugendlichen den 38-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Pfefferspray an. Die Täter flüchteten.

Ein Rettungswagen versorgte den verletzten Dortmunder. Die Mädchen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: - Circa 13-14 Jahre alt - Dunkle Haare - Zwischen 160 und 170 cm groß - schwarze Hautfarbe

Ein Täter hatte einen BVB-Trainingsanzug an und führte einen schwarz-grünen Kickroller mit sich. Ein weiterer hatte einen schwarzen Sportanzug mit einer schwarzen Bauchtasche und einen dunklen Rucksack. Ein weiterer Täter trug eine gelbe Jacke.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

