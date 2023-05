Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - iPad entwendet

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Samstag (20.5.) informierte ein 16-jähriger Hiddenhauser die Polizei über einen Einbruch in das Wohnhaus seiner Familie in der Mühlenbachstraße. Gegen 21.00 Uhr hörte er Geräusche und kurz darauf standen plötzlich und unvermittelt zwei Unbekannte vor ihm. Einer der Männer, der eine Maske trug, forderte den 16-Jährigen auf, sein iPad, das er bei sich hatte, auszuhändigen, während eine zweite Person die Räumlichkeiten durchsuchte. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten aus dem Haus. Der 16-Jährige sowie seine 12-jährige Schwester, die sich zum Tatzeitpunkt im Obergeschoss aufhielt, verständigten die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme erschien der Erziehungsberechtigte der Jugendlichen ebenfalls vor Ort. Nach ersten Ermittlungen könnten die bisher unbekannten Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss, das sie vorher gewaltsam angegangen sind, in das Gebäude gelangt sein. Ein Tatverdächtiger ist etwa 180-190cm groß und sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und ein graues Oberteil sowie ein Loophalstuch, das er über den Kopf gezogen hatte. Der zweite Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die am späten Samstagabend im Bereich der Mühlenstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell