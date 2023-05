Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 52-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss Pedelec - Engeraner schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Eine 29-jährige Bünderin fuhr am Samstag (20.5.) gegen 0.53 Uhr mit ihrem Auto auf der Weseler-Straße in Richtung Minden-Weseler-Weg. Auf dem dortigen Geh-Radweg sah sie kurz vor Einmündung zum Lüningsweg einen augenscheinlich verletzten Mann mit seinem Fahrrad liegen. Die Zeugin setzte einen Notruf ab und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Laut ersten Ermittlungen der hinzugerufenen Polizeibeamten fuhr der Fahrradfahrer, ein 52-jähriger Mann aus Enger, auf dem linken Geh-Radweg in Richtung Minden-Weseler-Weg als er die Kontrolle über das Pedelec verlor und auf dem Radweg aufschlug. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da die Beamten Anzeichen von Alkoholkonsum wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der deutlich positiv ausschlug. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Pedelec wurde durch die Beamten sichergestellt, es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

