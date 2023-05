Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vatertag im Kreis Herford verläuft insgesamt friedlich- Jugendliche treffen sich am Hücker Moor

Kreis Herford (ots)

Das Einsatzgeschehen rund um die Feierlichkeiten des Feiertags Christi Himmelfahrt (Vatertag) verlief im Kreisgebiet Herford insgesamt ruhig.

In Löhne trafen sich vor dem eigentlichen Gelände der Aqua Magica nur einige wenige Jugendliche auf dem dortigen Parkplatz. Bedingt durch die konsequenten Einlasskontrollen hinsichtlich Bollerwagen und Alkoholkonsum konnte die dortige Musikveranstaltung in einem ruhigen Rahmen ablaufen. Lediglich einem Jugendlichen musste ein Platzverweis erteilt werden, da er sich alkoholische Getränke über einen Absperrzaun werfen wollte, um diese anschließend auf dem Gelände zu verzehren.

Zwischenzeitlich trafen sich in Löhne gegen 14.00 Uhr am Werreradweg, unterhalb der Autobahnbrücke A30, ca. 300 Jugendliche mit Bollerwagen, um dort augenscheinlich den Vatertag mit Musik zu feiern. Nach Eintreffen von mehreren Polizeikräften, verließen diese jedoch den Bereich, um weiter in Richtung Bad Oeynhausen zu gehen.

Im Bereich des Hücker Moor in Spenge konnte gegen etwa 14.00 Uhr ein größerer Zulauf von zumeist alkoholisierten Jugendlichen und Heranwachsenden festgestellt werden. Bei den circa 500 Personen handelte es sich um 16- bis 25-Jährige die im Bereich der Moorstraße gemeinsam mit Bollerwagen und Musik feierten. Im Verlauf der dortigen Feierlichkeiten kam es dann gegen 15.00 Uhr zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Jugendlichen im Bereich der Gaststätte Seerose. Mit Unterstützung von Polizeikräften der Einsatzhundertschaft konnten die Streitigkeiten schnell beendet werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leisteten zwei männliche Personen aus Bünde Widerstand gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten, so dass entsprechende Strafanzeigen gefertigt werden mussten. Zur Beruhigung der Gesamtsituation wurden beide in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Herford verbracht. Ab ca. 17.00 Uhr wurde die Veranstaltungslage langsam aufgelöst und die feiernden Jugendlichen verließen den Bereich der Moorstraße.

Insgesamt kam es durch die polizeiliche Präsenz und dem konsequenten Einschreiten nur zu wenigen Zwischenfällen, sodass die Einsatzkonzeption aufging. 15 Personen wurden des Platzes verwiesen und in dem Einsatz eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

