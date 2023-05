Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stößt gegen Citroen - Fahrer verletzt sich leicht

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 29-jähriger Rödinghauser fuhr am Montag (15.5.) um 17.50 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße "Vor den Bäumen" in Richtung Schluchtenweg. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, in den Schluchtenweg abzubiegen. Dort fuhr zeitgleich in Richtung "Vor den Bäumen" ein 28-Jähriger mit seinem Citroen. Der laut Zeugenaussagen weit mittig fahrende Pedelecfahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, stieß jedoch mit dem Rad gegen das Auto und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte sich der 29-Jährige leicht. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell