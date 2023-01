LPI-G: Pferd verletzt Wanderer

Gera (ots) - Am 07.01.2023 erfolgte wegen einer gemeldeten Ruhestörung in den Abendstunden ein Einsatz in der Eiselstraße in Gera. In der Wohnung, aus welcher der Lärm drang, konnte anschließend eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

