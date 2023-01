Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand besprüht

Altenburg (ots)

Altenburg. Bislang unbekannte Personen brachten in der Nacht zum 05.01.2023 ein Graffiti an einer Hauswand in der Amtsgasse an. Die Täter nutzten gelbe Farbe, um sich dort mit einem Schriftzug zu verewigen. Zur genauen Sachschadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei in Altenburg (03447/ 4710) ermittelt. Wenn Sie Hinweise zum Geschehen geben können, werden Sie gebeten, sich dorthin zu wenden. (TL)

