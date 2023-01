Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenanlage

Greiz (ots)

Greiz. Im Laufe des Dezembers trieben Einbrecher ihr Unwesen in der Gartenanlage in der Theodor-Körner-Straße. In insgesamt drei Gartenlauben drangen die Täter gewaltsam ein und entwendeten unter anderem Gasflaschen und eine Motorsense im Gesamtwert von ca. 1000 EUR. Bei ihrem Beutezug verursachten die Unbekannten Sachschaden, bevor sie flüchteten. Zum genauen Umstand der Tat ermittelt nun die Polizei in Greiz (03661/ 6210) und sucht Zeugen in diesem Zusammenhang. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell