Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagentor verhindert Einbruch

Greiz (ots)

Berga/ Elster. Ein Garagentor stellte sich für unbekannte Einbrecher als unüberwindbares Hindernis dar. Die Täter versuchten zwischen dem 03.01.2023 und dem 05.01.2023 in die dazugehörige Garage im Garagenkomplex "Am Pöltschbach" einzudringen. Ihre Versuche scheiterten jedoch am Tor, so dass die Unbekannten unverrichteter Dinge flüchteten. An der Schließeinrichtung des Tores entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Tatablauf unter der Telefonnummer (03661/ 6210) entgegen. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell