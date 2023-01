LPI-G: Telefonmast umgefahren

Gera (ots) - Für einen 30-jährigen Mann aus Gera endete die heutige Nacht in der Gewahrsamszelle der Geraer Polizei. Nach Mitternacht (06.01.2023) begann der Mann in seiner Wohnung in der Kurt-Keicher-Straße in Gera derart zu randalieren und lautstark umher zu schreien, dass sich mehrere Anwohner in ihrer nächtlichen Ruhe gestört fühlten und die Polizei informierten. Gleich mehrere Streifenwagen rückten zu dem ...

mehr