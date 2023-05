Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (15.5.), 18.00 Uhr und Dienstag, 5.45 Uhr in eine Werkstatt an der Seebruchstraße eingedrungen. Den Einbruch stellte ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen fest: Der oder die Unbekannten sind die Tür augenscheinlich gewaltsam mittels eines Werkzeugs angegangen, um in die Werkstatt zu gelangen. Aus den Räumlichkeiten nahmen sie diverse Werkezeuge und sonstige Gegenstände aus den Regalen und ließen sie teils auf dem Fußboden zurück, einen Werkzeugkoffer nahmen sie mit. Zwei Blechschränke sind ebenfalls gewaltsam aufgebrochen worden und augenscheinlich auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt worden. In einem angrenzenden Büroraum brachen der oder die unbekannten Täter fünf Schlüsselkästen auf und durchwühlten ebenfalls Schränke und Schubladen. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes aus dem Büro ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der durch den Aufbruch verursachte Sachschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im Bereich der Seebruchstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell