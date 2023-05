Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Teure Fahrräder entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde/Löhne/Kirchlengern (ots)

(jd) Gleich mehrere Radfahrer erstatteten in dieser Woche Anzeige bei der Polizei, da ihre hochwertigen Räder entwendet wurden. Am Sonntag (14.5.) stellte eine 14-jährige Löhnerin ihr Mountainbike der Marke Bulls am Zentralen Busbahnhof am dortigen Fahrradabstellplatz ab. Das Rad sicherte sie mittels eines Kabelschlosses an einem Bügel des Fahrradständers. Ihren Helm der Marke Aduro schloss sie ebenfalls mit an. Als sie gegen 19.30 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Fahrrad jede Spur. Lediglich die Überreste ihres Schlosses, fand die 14-Jährige vor Ort auf. Rad und Helm haben einen Gesamtwert von rund 560 Euro.

Am Montag (15.5.) sicherte eine 47-jährige Frau aus Kirchlengern ihr schwarzes Damenrad der Marke Husqvarna gegen 13.50 Uhr mittels eines Abus-Faltschlosses auf einem Firmenparkplatz an der Straße in der Lohge in Bünde. Das Rad, das einen Wert von über 3000 Euro hat, war bei ihrer Rückkehr um 22.10 Uhr nicht mehr an Ort und Stelle.

Ein 30-Jähriger aus Bad Oeynhausen fuhr am Montag mit einem E-Bike von Centurion nach Kirchlengern. Dort angekommen stellte er das Rad an der Fiemerstraße ab und sicherte es freistehend mit einem Schloss. Als er in der vergangenen Nacht (16.5.) gegen 1.20 Uhr mit dem E-Bike zurück fahren wollte, war es von Unbekannten bereits entwendet worden. Das Rad hat einen Wert von über 4000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in den genannten Zeiträumen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell