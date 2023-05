Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bielefelder übersieht entgegenkommenden Mini - 20-Jährige schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Montag (15.5.) beabsichtigte ein 55-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Audi gegen 10.05 Uhr von einem Grundstück aus nach links auf die Lübbecker Straße zu fahren. Dort fuhr zeitgleich eine 20-jährige Bielefelderin mit ihrem Mini, die ihre Fahrt geradeaus auf der Lübbecker Straße fortsetzen wollte. Beim Abbiegevorgang übersah der 55-Jährige augenscheinlich die vorfahrtsberechtigte 20-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die Bielefelderin wurde dabei schwer verletzt und musste mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell