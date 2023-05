Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Ein 24-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr am Freitag (12.5.), um 19.00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Salzufler Straße in Richtung Vlotho. In einem Kurvenbereich verlor der Mann die Kontrolle über seine BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen einen Zaun und wurde dann auf den dortigen Grünstreifen geschleudert. Der Mann wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann ehe er noch vor Ort notfallmedizinisch behandelt wurde. Mittels eines Rettungswagens wurde er in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell