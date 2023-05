Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 32-jähriger Herforder fuhr am Donnerstag (11.5.), um 16.26 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wiesestraße in Richtung der Straße Zur Bleiche. Da er durch das weitere Verkehrsgeschehen kurzfristig abgelenkt war, übersah er augenscheinlich einen am Straßenrand geparkten Fiat. Der Radfahrer stieß mit seinem Mountainbike in das Heck des Fiats, der einem 46-jährigen Herforder gehört. Dabei splitterte unter anderem die komplette Heckscheibe des Autos, insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1100 Euro. Der 32-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

