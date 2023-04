Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verkaufsautomaten in Kreiensen aufgebrochen

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) In der Nacht von Montag, 17.04.2023, auf Dienstag, 18.04.2023, wurden in Kreiensen in der Wilhelmstraße zwei Verkaufsautomaten für Honig und Eier aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen die in einer Nische und somit etwas vor Einblicken geschützten Automaten auf und entwendeten darin befindliches Schein- und Münzgeld im mittleren dreistelligen Bereich. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf diese Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Kreiensen (05563-999130 oder bei der Polizei Einbeck unter 05561-949780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell