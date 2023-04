Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar (ke) Bella Clava, zwischen dem 14.04.2023, 12:00 Uhr und dem 17.04.2023, 05:55 Uhr

Bisher unbekannte Täter beschädigten den Schließzylinder einer Eingangstür durch Einbringen von Sekundenkleber. Die Tür wurde vom Notfallschlüsseldienst geöffnet. Hinweise zu Personen, welche sich in auffälliger Weise an der Tür zu schaffen machten, erbittet die Polizei in Uslar unter Tel.: 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell