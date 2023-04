Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine Funkstreife des Polizeikommissariats Einbeck befuhr am Montag, 17.04.2023, gegen 22.00 Uhr den Hubeweg in Richtung Rabbethgestraße. Den Polizeibeamten fiel eine Person auf, die mit einem E-Scooter unbeleuchtet auf dem Bürgersteig fuhr. Nachdem die Person angesprochen wurde, versuchte sie zunächst den Ort zu verlassen, konnte aber am Weglaufen gehindert werden. Die junge Frau (24) aus Kreiensen, die in der Vergangenheit öfter im Hinblick auf Drogendelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, führte einen Drogentest durch, der auch positiv THC und Amphetamine ausfiel. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Weiterhin konnten in den mitgeführten Sachen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell