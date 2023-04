POL-NOM: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Northeim (ots) - Northeim, In der Fluth Samstag, 16.04.2023, 15:30 Uhr bis 15:40 Uhr NORTHEIM (schu) - In einem Schuhbekleidungsgeschäft entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in einem unbeobachteten Moment die während einer Schuhanprobe hinter sich abgelegte Geldbörse der 27-jährigen Geschädigten. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben, werden ...

mehr