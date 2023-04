Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl beim Rewe Markt in Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck (beu) - Am Freitag, den 14.04.2023 kam es gegen 19.15 Uhr zum Diebstahl einer schwarzen Bauchtasche im Eingangsbereich des Rewe-Marktes am Hubeweg in Einbeck.

Der Geschädigte legte die Bauchtasche während eines Telefonats beiseite und beaufsichtigte diese für kurze Zeit nicht.

Nachdem er das Telefonat beendet hatte, stellte er fest, dass die Bauchtasche scheinbar von einer bislang unbekannten Person entwendet wurde. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf einen dreistelligen Geldbetrag im unteren Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell