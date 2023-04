Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

Northeim, K414, zwischen Suterode und Levershausen

Samstag, 15.04.2023, 12:15 Uhr

NORTHEIM (schu) - Der 31-jährige Autofahrer aus Bad Grund befährt mit seinem Pkw die K414 aus Suterode kommend in Richtung Levershausen, als dieser alleinbeteiligt in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verliert und unfallbedingt in dem linksseitigen Straßengraben zum Stillstand kommt.

Der Autofahrer verletzt sich hierbei leicht und wird durch den Rettungsdienst vorsorglich einen umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Am Pkw entsteht Sachschaden i.H.v. ca. 4.000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell