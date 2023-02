Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023, kam es zwischen 14.00 und 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gusenburger Straße (L 147) in Hermeskeil, auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes an der A1. Hierbei wendete der Fahrer, welcher aus Fahrtrichtung Gusenburg in Richtung Hermeskeil fuhr, vermutlich seinen Sattelzug im Bereich der Parkplatzeinfahrt und touchierte hierbei mit der rechten Fahrzeugseite einen Stromkasten. Der Stromkasten wurde hierbei erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06503 - 9151-10 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell