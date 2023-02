Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes am Mittwoch 15.02.23

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, 15.02.2022 gegen 07.40 Uhr, kam es in Hermeskeil in der Trierer Straße, in Höhe einer Haustechnikfirma (Trierer Str. 60), zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines etwa 11 bis 12-jährigen Jungen. Dabei schlug ein noch unbekannter Jugendlicher das Kind zu Boden, so dass es eine Verletzung im Gesicht davontrug. Beobachtet haben dürfte den Vorgang neben dem anzeigenden Zeugen noch eine etwa dreißigjährige Frau mit einem Kindergartenkind. Bislang sind der Polizei weder das geschädigte Kind noch der Jugendliche bekannt. Der Tatverdächtige ist etwa 160-165cm groß, hat eine schlanke Statur und war mit einem weiß-grauen Kapuzenpullover bekleidet. Er hat zudem dunkle, buschige Haare. Hinweise, auch von der unbekannten Zeugin, werden erbeten an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-10.

