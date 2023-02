Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an VW Multivan

Kleinich (ots)

Im Zeitraum vom 15.02.2023 , 23:30 Uhr bis zum 16.02.2023, 11:30 Uhr ist es in der Ortsstraße in 54483 Kleinich zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen. Ein Fenster eines VW Multivans ist von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen worden. Mutmaßlich wurde ein Schlagwerkzeug zur Tatausführung benutzt. Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei in Morbach unter 06533/93740.

