POL-NOM: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots) - 37589 Echte, In der Trift, dortiger Parkplatz, 14.04.2023, 14:15 Uhr - 15.04.2023, 10:00 Uhr Im angegebenen Zeitraum haben bislang unbekannte Täter bei einem geparkten Lkw auf dem Parkplatz In der Trift ca. 100 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Hierfür öffneten die Täter den abschließbaren Tankdeckel gewaltsam, um den Kraftstoff anschließend abzupumpen. Durch den fehlenden Kraftstoff sowie dem beschädigten Tankdeckel entstand ein Schaden in ...

mehr