Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Wildunfälle

Uslar (ots)

Bodenfelde/gemeindefreies Gebiet Solling (La) - Am Abend des 15.04.2023 bzw. in der Nacht auf den 16.04.2023 kam es zu zwei Wildunfällen. Der erste ereignete sich gegen 21.00 Uhr auf der Verbindungsstrecke zwischen der B241 und Bad Karlshafen. Hier kollidierte ein 30jähriger Einbecker mit einem Reh. Der zweite Wildunfall geschah gegen 0.40 Uhr zwischen Bodenfelde und Polier. Eine 39jährige aus der Gemeinde Wesertal kollidierte ebenfalls mit einem Reh. Es entstand jeweils ein Sachschaden an den PKW i.H.v. ca. 500,00 EUR.

