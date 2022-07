POL-EL: Dörpen - Bei Verkehrsunfall glücklicherweise niemand verletzt

Haselünne (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde auf einem Gelände eines Restaurants in der Lingener Straße ein silberner BMW beschädigt. Unbekannte Täter kratzen mit einem Gegenstand einen Schriftzug in die Fahrertür. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

