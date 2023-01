Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (12. Januar) hat sich gegen 21:30 Uhr auf dem Gehweg an der B 517 ein Verkehrsunfall zwischen einer 63-jährigen Fußgängerin und einem 33-jährigen Pedelec-Fahrer ereignet. Dabei fuhr der Radfahrer aus Richtung Altenhundem in Richtung Kirchhundem. Ihm entgegen kam die Fußgängerin. Zum Unfallzeitpunkt war es bereits dunkel und es regnete. Die Unfallbeteiligten stießen zusammen und stürzten. Sowohl die Frau als auch der Mann erlitten Verletzungen an den Beinen, wobei die 63-Jährige schwer und der 33-Jährige leicht verletzt wurden. Beide begaben sich eigeneständig in ärztliche Behandlung, wobei die Fußgängerin stationär im Krankenhaus verbleiben musste.

